فطريات «كانديد أوريس» القاتلة تتنشر في الولايات المتحدة.. ما خطورتها؟

ذكرت دراسة حكومية أمريكية، بأن هناك فطر يدعى «كانديد أوريس» مقاومًا للعقاقير من الممكن أن يكون مميتاً، وينتشر بسرعة عبر المرافق الصحية في أنحاء البلاد، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز».

فطريات «كانديدا أوريس» تنمو بسرعة

وقالوا باحثون من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منه، إن فطريات كانديدا تنمو بسرعة وتكون علي هيئة مستعمرات الخميرة، ويسبب مرض شديد لصحاب المناعة الضعيفة.

وتم تشخيص العديد من الأشخاص ويظهر أن المعدل ينذر بالخطر، منذ أن تم الإبلاغ عن الفطر لأول مرة في الولايات المتحدة عام 2016، ومن المعروف أنه تم التعرف علي الفطر عام 2009 في آسيا، وقالوا العلماء إنه ظهر لأول مرة في جميع أنحاء العالم قبل حوالي عقد من الزمان.

وفي هذا الصداد، قالت كبيرة المسؤولين الطبيين في فرع الأمراض الفطرية، ميجان ليمان، إن زيادة عدد الإصابات خلال السنوات الأخير يثير القلق حقاً، حيث شهدنا زيادات ليس فقط في مناطق انتقال العدوي الجارية ولكن أيضا في مناطق جديدة، بالإضافة إلى أننا نشعر بالقلق بشأن زيادة عدد عينات الفطريات المقاومة للعلاجات الشائعة لها.

عدوى تستهدف المصابين بأمراض شديدة

وتحدث وليد جافيد، وهو عالم الأوبئة ومدير الوقاية من العدوى ومكافحتها في مستشفى «ماونت سيناي» قائلاً: «إن الفطر مقلق لكن لا نريد أن يعتقد الأشخاص أننا جميعا سنموت مثل فيلم «The Last Of Us»، وهذه العدوى تحدث لدى الأفراد المصابين بأمراض شديدة والذين يعانون من مشكلات صحية أخرى.

يمكن أن نجد الفطريات علي الجلد في جميع أنحاء الجسم ولا تشكل تهديدا علي الأشخاص الأصحاء، ولكن نحو ثلث الأشخاص الذين يصابون بـ«كانديدا أوريس» يموتون.

وبحسب ما نقتله «سكاي نيوز»، فأنه تم اكتشاف الفطر في أكثر من نصف ولايات أمريكا، وعدد الإصابات ارتفعت بنسبة 95% بين عامي 2020 و2021، ويأتي البحث الجديد في الوقت الذي تواجه فيه ولاية «ميسيسيبي» تفشياً متزايداً للفطر.