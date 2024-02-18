تركي آل الشيخ: تنسيق عالي مع «المتحدة» لإقامة أولى الليالي السعودية المصرية

أكد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، أن هناك حرص على وجود تنسيق عالي مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في إقامة حفل «الليالي السعودية المصرية».

الليالي السعودية المصرية حفل للتاريخ

وأضاف «آل الشيخ»، خلال حديثه في أولى حفلات الليالي السعودية المصرية، المُذاع عبر شاشة «الحياة»، أن هذا حفل للتاريخ والعلاقة العميقة والتاريخية بين مصر والسعودية تنعكس على أرض الواقع، مشددًا على أن رمزية المكان والحضور والمشاركين أكبر دليل على عمق وحجم العلاقة بين البلدين.

مصر مليئة بالخبرات والمواهب

وأوضح تركي آل الشيخ، أنه يحلم بالانتقال للمستوى الأعلى والأكبر من المشروعات الكبرى، مشددًا على أن مصر مليئة بالخبرات والمواهب والقدرات والكفاءات والسعودية أيضًا تعيش انتعاشة، موضحًا أنه لو حدث تكامل بين مصر والسعودية سننتقل لمنطقة كبيرة.

وتستضيف دار الأوبرا المصرية، الليالي السعودية المصرية، بالتعاون بين وزارة الثقافة المصرية، والهيئة العامة للترفيه بالسعودية، يحيها كل من محمد منير، ماجد المهندس، شيرين، بجانب مفاجآت أخرى، يتابعها الجمهور على الهواء.

ويقام الحفل تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، وبالتنسيق مع وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، ويقام وسط استعدادت صوتية ومرئية حديثة للاستمتاع بتجربة غنائية مختلفة.