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«الحياة» تعرض حفل «100 سنة غنا» من دار الأوبرا المصرية

كتب:

عمرو هلال
11:32 م | الأربعاء 14 فبراير 2024
الفنان علي الحجار

الفنان علي الحجار

أذاعت شبكة تليفزيون الحياة، حفل «100 سنة غنا» من دار الأوبرا المصرية، والذي أحياه الفنان علي الحجار.

وتأتي تغطية «الحياة» للحفل الكبير، استمرارا لدورها الرائد في إبراز القوى الناعمة المصرية والفنون المصرية.

وحقق الحفل نجاحًا مبهرًا سواء على مستوى الحضور الجماهيري، أو من خلال النقل الحصري على شاشة الحياة، حيث التف الملايين أمام شاشتها لمتابعة الحفل، الذي عاد بالجمهور إلى زمن الأصالة والطرب.

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بقلم عمرو هلال