زلات لسان بايدن لا نهاية لها.. هفوة جديدة من الرئيس الأمريكي بشأن الحرب الروسية الأوكرانية

جاءت آخر هفوات للرئيس الأمريكي، جو بايدن، حين دعا الكونجريس بضرورة تمويل حلف شمال الأطلسي، عوضا عن أوكرانيا.

وبحسب ما نشرت «روسيا اليوم» قال بايدن في تصريحات صحفية، إن فكرة انسحاب الولايات المتحدة من أوكرانيا، والسماح لحلف شمال الأطلسي بالانقسام يتعارض مع مصالح واشنطن، فقد حان الوقت للتأكد من أن الكونجريس يحقق هدفه، ويمرر تشريعا لتمويل الـ«ناتو».

هفوات بايدن لا نهاية لها

تسببت هفوات بايدن بإحراج كبير لهيبة الدولة الأمريكية أمام العالم، ففي الداخل الأمريكي، وصف المحقق الأمريكي الخاص في قضية الرئيس الحالي التي اتهم فيها بالاحتفاظ بوثائق سرية، روبرت هور، أن بايدن رجل مسن، حسن النية، وذو ذاكرة ضعيفة ويوصى بعدم ملاحقته قضائيا لتلك الأسباب بحسب ما نشرته الصحف الأمريكية.

وفي نفس السياق تعرض الـ«وطن» عددا من هفوات بايدن السابقة.

هفوات الرئيس الأمريكي جو بايدن

بايدن أكبر رئيس حكم الولايات المتحدة في التاريخ، وعلى مدار فترة ولايته ارتكب العديد من الهفوات ففي أكتوبر الماضي شكر الفلسطينيين بدلا من الرئيس عبدالفتاح السيسي، على عملهم في إدخال المساعدات لقطاع غزة.

ومرة أخرى قال إن الأخدود العظيم في ولاية أريزونا الأمريكية «غراند كانيون» هو من عجائب الدنيا التسعة.

وتعرض بايدن إلى هفوة غريبة تحدث فيها لرجل ميت، حيث قال خلال إحدى فعاليات الحملة الانتخابية في ولاية نيفادا، وكان يروي قصة عن اجتماعه مع قادة العالم في مجموعة السبع، وأخطأ وقتها في اسم رئيس فرنسا الحالي إيمانويل ماكرون، ليذكر بدلا منه اسم الرئيس الأسبق فرانسوا ميتران، المتوفى عام 1996 بحسبما نشرته سابقا الإذاعة البريطانية «BBC».