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قيادي بمصر أكتوبر: الدولة تبذل كل الجهود في سبيل دعم القضية الفلسطينية

كتب:

محمد أباظة
09:27 م | الأحد 18 فبراير 2024
عبدالجواد عبدالغني

عبدالجواد عبدالغني

أكد عبدالجواد عبدالغني، أمين أمانة العاصمة الإدارية وبدر والشروق والقيادي بحزب مصر أكتوبر، أن مشاركة مصر في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وتقديمها مذكرة للمحكمة والمرافعة أمامها يوم 21 فبراير، دليل على أن مصر في صدارة الدول التي تدافع عن القضية الفلسطينية.

كشف ممارسات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية

وأضاف عبدالغني، خلال تصريحات صحفية، أن الدولة المصرية تبذل كل الجهود على جميع الأصعدة سواء السياسية أو الدبلوماسية أو القانونية أو القضائية في سبيل دعم القضية الفلسطينية، موضحا أن التحرك المصري جاء من أجل كشف ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية وفضح جرائمه، إضافة إلى أنه انعكاس لموقف مصر الراسخ تجاه القضية الفلسطينية، وجهود القيادة السياسية لحل الأزمة الأخيرة منذ اندلاعها في أكتوبر الماضي.

وأشار أمين أمانة العاصمة الإدارية وبدر والشروق بحزب مصر أكتوبر، إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني على مرأى ومسمع من العالم أجمع، لذلك اتهجت مصر إلى الطرق الشرعية التي سوف تساعد في الضغط على إسرائيل لوقف هذه الحرب.

وضع إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية

وأوضح أن هذا التحرك إيجابي لوضع إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية لمواجهة التعنت في التعامل مع الشعب الفلسطيني، ومحاولة الوصول لحل قضية استمرت 75 عاما دون مخرج.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.