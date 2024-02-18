«حماة الوطن» بمطروح: قرار مصر بتقديم مذكرة لـ«العدل الدولية» بشأن فلسطين «تاريخي»

أشاد حزب حماة الوطن بمطروح برئاسة النائب عيسى أبو تمر عضو مجلس النواب، بقرار مصر التاريخي بتقديم مذكرة لمحكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والمرافعة أمام محكمة العدل الدولية، والمشاركة في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية، فيما يحدث في غزة.

وثمن أمين حزب حماة الوطن بمطروح، اليوم، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، الدور الوطني الذي يعظم دور مصر التي قررت فيه تقديم مذكرة لمحكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، حول الممارسات الإسرائيلية، بشأن العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ العام 1967، ومن المتوقع أن تقدّم عدد 52 دولة أدلّة في هذا الشأن، في جلسات استماع ستُعقد اعتباراً من الإثنين المقبل.

تحركات مصر بمحكمة العدل الدولية

وقال، إننا ندعم تحركات مصر في مخاطبة محكمة العدل الدولية التي ستقوم الجمعية العامة للأمم المتحدة، بمخاطبة دول من بينها الولايات المتحدة وروسيا والصين، في جلسة تستمر أسبوعاً في قصر السلام في لاهاي، مقرّ المحكمة، طبقاً لبيان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ضياء رشوان، مؤكداً إن مصر ستشارك بالرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من العدل الدولية، حول ممارسات إسرائيل داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

مذكرة لمحكمة العدل

وأضاف، أن بيان هيئة الاستعلامات أوضح أن مصر قدمت مذكرة لمحكمة العدل، وستقدم مرافعة شفهية أمامها في الحادي والعشرين من الشهر الجاري، لتترافع أمامها بشأن انتهاكات إسرائيل بفلسطين لمطالبة المجتمع الدولي بسرعة التحرك ضد الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني، وعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاماً بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني، كما ستهتم المرافعة على إصرار إسرائيل علي سياسات الطغيان من الترحيل والتهجير للفلسطينيين.

وأكد أمين حزب حماة الوطن بمطروح، أن الشعب المصري يقف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية والجميع على قلب رجل واحد بشأن تأييد القيادة السياسية وكامل الدعم لما يراه الرئيس عبد الفتاح السيسي في إدارته للصراع الجاري والتصعيد على الأراضي الفلسطينية، والشعب يدعم موقف الدولة المصرية وأى إجراءات وتدابير يتم اتخاذها لحماية الأمن القومي لمصر، وأن أهالي مطروح وجموع المصريين في اصطفاف وطني خلال اللحظات والأوقات العصيبة التي تمر بها الدولة لمواجهة الأزمات، لمواجهة العدوان الإسرائيلي على فلسطين.