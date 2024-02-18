ما تفاصيل شكوى مصر ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية؟

أوضح ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، تفاصيل شكوى مصر ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية في ظل الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة.

ما هي تفاصيل شكوى مصر ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية ؟

وبحسب «القاهرة الإخبارية»، ذكر رشوان تفاصيل شكوى مصر ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، والتي ستعمل مصر من خلالها على المشارك في الرأي الاستشاري المطلوب من الجمعية العامة للأمم المتحدة من قبل محكمة العدل الدولية التي طلبت رأي استشاري بخصوص ممارسات دولة الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.

ما السر وراء تقديم مصر شكوى ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية؟

وبيّن رشوان، تفاصيل شكوى مصر ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية والتي ستتقدم بها مصر أمام محكمة العدل الدولية في يوم 21 فبراير الحالي، وسيتضمن هذا الأمر تأكيد اختصاص محكمة العدل الدولية بنظر الرأي الاستشاري، لأن الجمعية العامة للأمم المتحدة هي المسؤولة بحسب ميثاق المنظمة لطلب الرأي الاستشاري من المحكمة في ظل مخالفة الممارسات الإسرائيلية لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

رفض الممارسات و تفاصيل شكوى مصر ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية

ولفت رشوان تفاصيل شكوى مصر ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، لافتا إلى أنها تشمل عدم التأكيد شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي استمر أكثر من 75 عاما، وهذا يخالف مبادئ القانون الدولي الإنساني، ويشمل أيضا سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي العام، وتشمل المذكرة رفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري وغيرها من الممارسات الإسرائيلية، التي تنتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

انسحاب إسرائيل وتفاصيل شكوى مصر ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية

‏وأكد رشوان، أن شكوى مصر ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية تطالب المحكمة بتأكيد مسؤولية إسرائيل عن كل تلك الأفعال غير المشروعة دولياً، ويشمل هذا انسحاب إسرائيل بشكل فوري من الأراضي الفلسطينية المحتلة، والعمل على تعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي حدثت لها نتيجة السياسات والممارسات غير المشروعة دوليا، وعدم الاعتراف بأي أثر قانوني للإجراءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.