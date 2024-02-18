رمضان 2024.. نيقولا معوض عن دوره في مسلسل الحشاشين: عمر الخيام لا مثيل له

أعرب الفنان اللبناني نيكولا معوض عن سعادته بالمشاركة في مسلسل الحشاشين، المقرر عرضه في رمضان 2024.

وشارك نيقولا معوض، البوستر الدعائي للمسلسل معلقا: «التمثيل هو امتياز أن تكون من تريد أن تكون وأن تشعر بما تريد أن تشعر به، لا شيء يفوق الشعور الذي أشعر به عند الدخول إلى جلد شخص آخر، وهذا الرجل، عمر الخيام، رجل لا مثيل له».

أبطال مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين، يشارك فيه عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم كريم عبدالعزيز وفتحي عبدالوهاب، ونيقولا معوض، وأحمد عيد، وإسلام جمال، وميرنا نور الدين، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.