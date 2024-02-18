ضياء رشوان: جلسات المحور الاقتصادي ستبدأ الأسبوع المقبل

قال الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام لمجلس أمناء الحوار الوطني، إنّ الاجتماع الأول من جلسات الحوار الوطني، في دورته الجديدة، تم الأسبوع الماضي، كاشفاً أنه سيتم تخصيص الجلسات الأولى بعد استئناف الحوار للمحور الاقتصادي وستبدأ الأسبوع المقبل.

وأضاف «رشوان»، في مداخلة هاتفية له ببرنامج «في المساء مع قصواء»، مع الإعلامية قصواء الخلالي، والمُذاع على شاشة «قناة cbc»، أنَّ مجلس أمناء الحوار الوطني في حالة اجتماع دائم منذ بدء الجلسات السبوع الماضي، قائلاً: «بعض القضايا في المحور السياسي سيتم مناقشتها أيضاً، مثل الحبس الاحتياطي، وكذلك الحبس في قضايا حرية الرأي».

وتابع المنسق العام لمجلس أمناء الحوار الوطني: «اجتماع اليوم كان مثمراً وتناولنا في مناقشاته شكل ومواعيد وقضايا سيتم مناقشتها خلال جلسات المحور الاقتصادي، والتي ستكون متخصصة ومغلقة ومعلنة في نفس الوقت، وسرية بمعنى الحضور للمدعوين أما علنية فمعناه إذاعة جلساتها مباشرة».

واستطرد: «مجلس الأمناء بالحوار الوطني سيناقشون في هذه الجلسات توصيات تم تقديمها في المرحلة الأولى من الحوار، من 4 لجان لم يستطع المجلس مناقشتها لدخول الانتخابات الرئاسية».