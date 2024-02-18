خبراء: التحول الطاقي ضرورة مُلحة لدول العالم.. ومصر دخلت «نادي الكبار»

أشاد خبراء الطاقة والبترول بافتتاح مؤتمر «إيجبس 2024» بحضور ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، ويُعد المؤتمر أحد أكبر المعارض والمؤتمرات الدولية فى مجال الطاقة، وتنطلق فعاليات النسخة السابعة تحت شعار «تأمين الإمدادات والانتقال الطاقى وخفض الانبعاثات»، وتستهدف مناقشة آليات التحول فى مجال الطاقة، وأمن الطاقة، مع التطرق لملف العمل المناخى وكيفية تعزيز الجهود المشتركة، وهو ما يُسهم فى إعادة تشكيل الأسواق العالمية.

«وفاء»: المشروعات الكبرى أسهمت فى رسم مستقبل الطاقة الجديدة

وقالت د. وفاء على، الخبيرة فى مجال البترول والطاقة، إن شمس الطاقة العالمية تشرق اليوم على القاهرة من خلال مؤتمر مصر للطاقة، حيث يفتح المعرض بابه أمام أكثر من 35 ألف زائر من المهتمين والعاملين بمجال الطاقة من 120 دولة، كذلك صانعو السياسات ومحركات التغيير فى هذه الصناعة تحت شعار «تحول الطاقة والأمن وإزالة الكربون».

وأضافت، لـ«الوطن»، أن مصر تمثل أهمية كبيرة فى بنك الأهداف للمسرح العالمى لمستقبل التحول الطاقى بملف يقوم على الابتكار اللامحدود ويتوافق مع إيقاعات التقدم والازدهار السريع، وذلك للوصول إلى مستقبل أكثر استدامة خالٍ من الكربون، فمصر تقدم ملفاً للتحول الطاقى بشكل آمن وتثبت عدم التعارض بين التنمية الاقتصادية والازدهار وأمن الطاقة وكذلك حماية البيئة من الانبعاثات الكربونية وكيفية تحديد الأولويات المتعلقة بالاستثمارات المستقبلية للطاقة.

وأشارت إلى أن مصر لديها ملف للتحول الطاقى بآليات من واقع مسئوليتها وقناعتها بأهمية قضية التغيرات المناخية، واستطاعت التوسع فى مشروعات تخزين الكربون والتقاطه بشراكات والعمل فى أنشطة البحث والاستكشاف باستخدام الطاقة المتجددة، حيث دخلت الدولة نادى الكبار للطاقة من أجل غد مشرق وتبنِّى طريق لمستقبل الطاقة المستدامة، ونحن نضع أولويات على أجندة التحول الطاقى مثل كيفية رسم السياسات الاقتصادية الاستثمارية عبر محفظة تضع الجهود المبذولة فى طليعتها استخدام التقنيات الحديثة لتسهيل الانتقال السلس والسريع للطاقة.

«أبوالعلا»: المعرض يسهم فى ضخ المزيد من الاستثمارات الأجنبية فى السوق المصرية

قال الدكتور رمضان أبوالعلا، أستاذ هندسة البترول والخبير البترولى، إن رعاية الرئيس للمؤتمر لها مردود إيجابى مهم، فذلك يسهم فى ضخ المزيد من الاستثمارات الأجنبية فى مصر، ومن هنا بدأت رعاية الرئيس السيسى لتلك المؤتمرات، ما يعطى الثقة لتلك الشركات فى ضخ استثماراتها، وكان من نتائجها الإيجابية اكتشاف حقل ظُهر وغيره من الحقول الجديدة التى تم اكتشافها خلال الفترة الأخيرة.

وأشار إلى أن مصر أصبحت مركزاً إقليمياً للطاقة، ولا سيما أن مقر منتدى غاز شرق المتوسط فى القاهرة، وأن هدف هذا المؤتمر إلقاء الضوء على إنجازات مصر والشراكات الأجنبية الناجحة وفرص شركات الصناعات البترولية غير العاملة فى مصر فى ضخ استثماراتها لمصر وتحقيق التحول الطاقى وغيرها، ومن أهم العناصر الاستراتيجية لمصر للتنمية المستدامة تنويع مصادر الطاقة، ومصر حريصة منذ فترة على تنويع مصادرها للطاقة، وذلك منذ عام 2015 عندما وقّعت مصر اتفاقية مع روسيا لإنشاء محطة الضبعة لتوليد الطاقة الكهربية من الطاقة النووية فى نفس النهج باستضافة مؤتمر المناخ 2022.