مباحثات «مصرية - أمريكية» في مجالات خفض الانبعاثات والوقود النظيف

بحث المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، مع جولي سيركويرا، مساعد وزيرة الطاقة الأمريكية لشؤون العلاقات الدولية والوفد المرافق لها، سبل دعم التعاون والشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية وزيادتها، خاصة في مجال التحول الطاقي وخفض الانبعاثات وتوفير الخبرات والتكنولوجيات الحديثة المتخصصة لتنفيذ جهود التقاط وتخزين الكربون وخفض انبعاثات الميثان، وذلك بحضور المهندس علاء حجر، وكيل الوزارة للمكتب الفني.

أهمية المعامل الأمريكية

وخلال اللقاء، أكد الملا، أنّ قطاع البترول يتطلع للاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات التى تقدمها المعامل الأمريكية لشركائها في مبادرة «صفر انبعاثات»، مؤكدا التزام الدولة المصرية بالمعاهدات الدولية المختلفة التي تستهدف الحفاظ على البيئة وخفض الانبعاثات.

وأشار الوزير إلى أنّ قطاع البترول ينفذ حاليا عدة مشروعات لخفض الانبعاثات بمواقع العمل المختلفة بالتعاون مع الشركات الأجنبية ومنها عدة شركات أمريكية، لافتا إلى أنّ القطاع يستهدف التوسع في نشاط تموين الطائرات بالوقود النظيف وإنتاجه في مصر.

الاعتماد على الطاقة المتجددة

وأضاف الوزير أنّ مصر تستهدف زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، ما يساهم في تحقيق أهداف التحول الطاقي، ويوفر دعما كبيرا لصناعات القيمة المضافة، مشيرا إلى مبادرات منتدى غاز شرق المتوسط لخفض الانبعاثات وتموين السفن بالغاز المسال والتي تستهدف أن تصبح منطقة شرق المتوسط نموذجا يحتذى به في خفض الانبعاثات والحفاظ على البيئة، إضافة إلى تحويل المنطقة إلى مركز عالمي لتموين السفن بالغاز المسال.

وأشار الوزير إلى أنّ المنتدى يعد قصة نجاح تظهر مدى أهمية التكامل والترابط لتحقيق الأهداف المشتركة والفائدة للجميع، وأنّ أعضاء المنتدى يسعون للتوسع في أنشطته ليشمل مصادر طاقة أخرى وتوسعة الرقعة الجغرافية للمنتدى لتشمل معظم منطقة البحر المتوسط في المستقبل.

وأكد الملا، متانة العلاقات بين البلدين وتقديره لحرص الجانب الأمريكي على تنمية هذه العلاقات وتوفير الدعم الكامل لجهود خفض الانبعاثات في قطاع البترول المصري.

ومن جانبها، أكدت مساعد وزيرة الطاقة الأمريكية، دعم بلادها الكامل لقطاع الطاقة في مصر وجهود خفض الانبعاثات في منشآت قطاع البترول المختلفة، مشيرة إلى أنّ وكالة التنمية والتجارة الأمريكية توفر دراسات جدوى للمشروعات الخاصة بخفض الانبعاثات، وأنّ الشركات الأمريكية على استعداد تام لتوريد مكونات وحدات خفض الانبعاثات لمصر.

وأشارت إلى أنّه من المتوقع أن يقوم وفد من فريق العلماء العاملين بمعامل تكنولوجيا خفض الانبعاثات الأمريكية بزيارة مصر والاجتماع مع فرق العمل بالوزارات المعنية بجهود خفض الانبعاثات، كما أعربت عن تقديرها لما شهدته من منشآت عملاقة بالعاصمة الإدارية الجديدة والفرصة التي حصلت عليها لتشهد مصر المستقبل.

ووجّهت الدعوة لوزير البترول والثروة المعدنية، لحضور اجتماعات مبادرة «صفر انبعاثات» التي ستعقد في سياتل بالولايات المتحدة الشهر المقبل، وزيارة المعامل الأمريكية المتخصصة في تكنولوجيات خفض الانبعاثات والاطلاع على البرامج التدريبية التي تقدمها هذه المعامل.