«البترول»: حققنا نجاحا كبيرا في خفض الانبعاثات الكربونية رغم الأزمات العالمية

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصر حققت نجاحا كبيرا في خفض الانبعاثات الكربونية رغم الأزمات العالمية، موضحا أن رؤية الاستدامة واستراتيجية إزالة الكربون أولوية لصناعة البترول والغاز، والتي واجهت تحديات كبيرة للوصول إلى إمدادات طاقة مستدامة.

تحفيز النمو المستدام في صناعة البترول

وأشار خلال افتتاح مؤتمر تحفيز النمو المستدام في صناعة البترول والغاز إلى أن الكل يرى التطور السريع لصناعة الطاقة خلال السنوات الماضية من تحديات كورونا والأحداث الجيوسياسية، وبالرغم من ذلك حققت مصر قصص نجاح مهمة فى وقت قياسي بالتعاون مع الشركاء بداية من إطلاق رؤية التطوير والتحديث عام 2016، في إطار رؤية التنمية المستدامة لمصر 2030.

تحسين إدارة العمليات وجذب الاستثمارات

وتابع: «تبنينا برنامجا طموحا لتنفيذها من خلال ربط القطاع كوحدة واحدة، وتغيير أنظمة العمل بما يدعم أهداف تحسين إدارة العمليات وجذب الاستثمارات وبخاصة فى مجال البحث والاستكشاف والتكرير والبتروكيماويات، وجرى تبنى التحول الرقمى كعنصر أساسي في الرؤية لتحقيق مبادئ القيمة المضافة من خلال خفض التكاليف وزيادة الإنتاجية وتحسين عملية اتخاذ القرار، مشيرا إلى إطلاق بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج وإطلاق مزايدات متنوعة رقميا في عدة مناطق».

خفض الانبعاثات الكربونية

وفيما يخص الصناعات التحويلية التكرير والبتروكيماويات قال الوزير إنه جرى التركيز على تطبيق أفضل الممارسات وتطويع التكنولوجيا والبيانات لتحقيق الكفاءة والتحسين المستمر، وجرى مؤخرا إطلاق استراتيجية القطاع لكفاءة الطاقة بالتعاون مع الشركاء الرئيسيين.

وأكد أن قطاع البترول تبنى استراتيجية للمسئولية المجتمعية تركز على الاستدامة كعنصر أساسي، بالتعاون مع شركائنا الدوليين للإسراع بمشروعات التنمية المجتمعية على مستوى الجمهورية، موضحا أن القطاع مستمر في إتاحة فرص النمو المستدام كمحرك رئيسي للاقتصاد المصري.