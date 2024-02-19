قصواء الخلالي: المشهد في غزة يقترب من نقطة خطرة ومسار مقلق جدا

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن تصاعد الأحداث لأقصى درجة من الجانب الصهيوني، يؤكد أننا تجاوزنا حرب الإبادة الجماعية في حق الشعب الفلسطيني إلى إنهاء تاريخ الوجود الفلسطيني، متابعة: «المشهد مقلق لأقصى درجة».

المشهد في غزة

وأردفت خلال تقديمها برنامج «في المساء مع قصواء» المذاع على قناة سي بي سي أن المُعطيات تشير إلى أن المشهد في غزة يقترب من نقطة خطرة وفي مسار مقلق جدا من جانب الكيان الصهيوني.

ونقلت «الخلالي» التخوفات الكبيرة من مخطط التهجير القسري؛ لأنه يمثل خطرا حقيقيا على الشعب الفلسطيني والقضية بشكل عام، لافتة إلى أن الدولة المصرية لن تقبل بهذا الأمر والشعب المصري سيساند بلده لحماية أمنها القومي.

إجراءات دموية في حق الشعب الفلسطيني

وأشارت إلى أن الاحتلال مستمر في إجراءاته الدموية في حق الشعب الفلسطيني، ضاربا بكافة القوانين الدولية عرض الحائط.