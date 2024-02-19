هشام الحلبي لـ قصواء الخلالي: توقيت ظهور وثائق تاريخية عن حرب أكتوبر بالغ الأهمية

علق اللواء طيار الدكتور هشام الحلبي، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، على نشر وثائق جديدة ونادرة عن حرب أكتوبر 1973، تضمنت بخط يد قادة الجيش خطط الاستعداد للحرب وإدارتها، وتصفية الثغرة، وتحطيم الساتر الترابي، والتخطيط الاستراتيجي العسكري للحرب بمراحلها حتى وقف النار، موضحا أن توقيتها بالغ الأهمية.

وثائق حرب أكتوبر

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، والمُذاع على «قناة cbc»، أنَّ وثائق حرب أكتوبر تبرز حجم التحديات التي واجهتها القوات المسلحة وتغلبت عليها وهي رسالة مفادها أننا قادرون على حماية أمننا وأرضنا، مؤكدا أهمية هذه الوثائق، للباحثين حول مرحلة ما قبل الحرب، موضحا أنها توثيق مهم وسيدخل العمل البحثي، خاصة أن الباحثين لم يكن أمامهم سوى شهادات العسكريين.

وتابع مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، أن هذه الوثائق هامة للأجيال الذي لم تحضر الحرب، معقبا: «الوثائق الحقيقية من أقوى أنواع المعرفة، كما أنها رسالة للخارج أننا قادرون على حماية أمننا القومي مهما كانت التحديات والصعوبات».

واختتم: «التقديرات الاستراتيجية لدى الحكومة الإسرائيلية خاطئة، ومصر جاهزة لكل السيناريوهات».