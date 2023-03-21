الإعلامية قصواء الخلالي: تقدير الرئيس للمرأة واقع يتجسد في التمكين والاحترام

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن تقدير الرئيس السيسي للمرأة المصرية واقع يتجسد في التمكين والاحترام منذ وصول الرئيس السيسي لسدة الحكم وحتى الآن.

الأم المصرية هي كل المجتمع

وأضافت «الخلالي»، خلال تقديمها ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، أن عيد الأم من المناسبات المؤثرة، والأم المصرية هي كل المجتمع ليست فقط نصفه، فالأمهات هن البركة في الحياة.

ولفتت إلى أن خبرات الأمهات في الحياة لا تضاهي، والإحساس التي تمتلكها وقدرتها على أن تستشف الأمور، والنورانيات الموجودة في رأيها وأحلامها.

الأم المصرية رمز الوقار

وأشارت إلى أن الأم المصرية هي رمز الوقار والبركة والمحبة، وكل هذه الأشياء لا تضاهي مهما كان الشخص واصل تبقى حكمة ورأي ومحبة الأم أعلى كثيرا ما تعتقده أو تتخيله.

من جهة أخرى، أعلنت الإعلامية قصواء الخلالي بأن هذه الحلقة من البرنامج هي الختامية قبل حلول شهر رمضان المبارك، مقدمة التهنئة لمشاهديها، قائلة: «كل سنة وحضراتكم بخير وصحة وعافية، ويارب أيام مباركة علينا وعليكم جميعا».