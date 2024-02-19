دعاء سيد الاستغفار.. الشيخ رمضان عبد المعز يكشف معناه

يحرص الكثير من المسلمين على ترديد الأدعية في الأوقات المختلفة، أملا في تحقيق ما يرغبون، خاصة وأن الدعاء عبادة مستحبة، كما قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء، لذلك يردد الكثير دعاء سيد الاستغفار، إلا أن البعض قد لا يعلم ماذا يقول فيه، وهو ما يستعرضه هذا التقرير.

دعاء سيد الاستغفار

الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، أوضح دعاء سيد الاستغفار، قائلا إن الاستغفار يحفظ من العذاب، موضحًا أن الدعاء هو: «اللَّهمَّ أنتَ ربِّي، لا إلَهَ إلَّا أنتَ، خَلقتَني وأَنا عبدُكَ، وأَنا على عَهْدِكَ ووعدِكَ ما استَطعتُ، أبوءُ لَكَ بنعمتِكَ، وأبوءُ لَكَ بذَنبي فاغفِر لي، فإنَّهُ لا يغفِرُ الذُّنوبَ إلَّا أنتَ، أعوذُ بِكَ من شرِّ ما صنعتُ، إذا قالَ حينَ يُمسي فماتَ دخلَ الجنَّةَ - أو كانَ من أَهْلِ الجنَّةِ - وإذا قالَ حينَ يصبحُ فماتَ من يومِهِ مثلَهُ».

تعرف على دعاء سيد الاستغفار

وأضاف الشيخ رمضان عبد المعز، في برنامج «لعلهم يفقهون» على شاشة قناة «dmc»، في حديثه دعاء سيد الاستغفار، أن هذا الدعاء معناه إقرار العبد بنعمة الله عليه، وأن كل خير هو فيه بفضل الله، أي شر من أنفس العبد، مستكملا أنه يجب على العبد شكر الله في كل وقت وقول الحمدلله، مستشهدًا بقول الله عز وجل: «وسيجزي الله الشاكرين».