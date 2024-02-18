رمضان عبدالمعز: جبر الخواطر من أعظم العبادات

قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إنَّ من أعظم العبادات «جبر الخواطر»، لافتاً إلى أن أفعال حفيد رسول الله – صلى الله عليه وسلم، سيدنا الحسين بن علي – رضوان الله عليهما، والذي كان ملازماً ترديد آيات القرآن: «إنَّه لا يحب المستكبرين»، فكان يرى في جبر الخواطر تواضع العبد لربه.

صفات سيدنا الحسين

وأضاف «عبد المعز»، خلال تقديمه إحدى حلقات برنامج «لعلهم يفقهون»، والمُذاع على شاشة قناة «dmc»، أنَّ جمال سيدنا الحسين – رضي الله عنه، في كونه حنون رقيق الطباع، وطبيعي أن يرث جميل الخصال من جده رسول الله – صلى الله عليه وسلم.

وتابع الداعية الإسلامي: «كان سيدنا الحسين يسير بين الناس جابراً للخواطر، فقد يجد مساكين يتناولون طعاماً غاية في البساطة فيدعونه إذا مر عليهم أن يشاركهم هذا الطعام: تفضل يا ابن بنت رسول الله، لنجده، أي الحسين، ملبيًا لدعوة هؤلاء البسطاء جبراً لخاطرهم».

سيدنا الحسين نموذج للاقتداء به

واستطرد: «إنَّه لا يحب المستكبرين»، رددها سيدنا الحسين، «ربنا بيحب الناس السهلة والبسيطة، ووفقا لحديث رسول الله، حُرم على النار كل هين لين سهل قريب من الناس، وسيدنا الحسين بن علي – رضوان الله عليهما، نموذج نقتدي به».