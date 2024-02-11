دعاء بعد صلاة الفجر في أول شعبان 2024.. احرص على «سيد الاستغفار»

لا يختلف الدعاء بعد صلاة الفجر في أول شعبان 2024، عن غيره من الأيام الأخرى، في فضله وبركته، ويعد الدعاء من العبادات المهمة التي يحرص عليها قطاع كبير من المسلمين، خاصة في الشهور التي ورد فيها نص قرآني أو حديث نبوي حول فضل الأعمال فيها.

صيغ الدعاء بعد صلاة الفجر في أول شعبان 2024

وحول الدعاء بعد صلاة الفجر في أول شعبان 2024، قال الدكتور عبدالهادي زارع، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، رئيس لجنة الفتوى الأسبق في الأزهر، عضو هيئة كبار العلماء، إنّه يستحب الدعاء بشكل عام طوال شهور السنة وطوال اليوم.

ولفت «زارع» في حديثه لـ«الوطن»، إلى أنّ وقت الفجر من التوقيات التي يرجى فيها استجابة الدعاء، لقوله صلى الله عليه وسلم: «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا، حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له»، متفق عليه.

دعاء سيد الاستغفار

وأشار أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إلى أنه ليس هناك نص ثابت للدعاء، لكنها صيغ متعددة، ومنها دعاء سيد الاستغفارِ، وصيغته كالآتي: «اللَّهمَّ أنتَ ربِّي، لا إلَهَ إلَّا أنتَ، خَلقتَني وأَنا عبدُكَ، وأَنا على عَهْدِكَ ووعدِكَ ما استَطعتُ، أبوءُ لَكَ بنعمتِكَ، وأبوءُ لَكَ بذَنبي فاغفِر لي، فإنَّهُ لا يغفِرُ الذُّنوبَ إلَّا أنتَ، أعوذُ بِكَ من شرِّ ما صنعتُ، إذا قالَ حينَ يُمسي فماتَ دخلَ الجنَّةَ - أو: كانَ من أَهْلِ الجنَّةِ - وإذا قالَ حينَ يصبحُ فماتَ من يومِهِ مثلَهُ».

ومن الصيغ أيضا: «اللّهُمَّ إنّي أسألُكَ الْيُسْرَ بَعْدَ الْعُسْرِ، وَالْفَرَجَ بَعْدَ الْكَرْبِ، وَالرَّخاءَ بَعْدَ الشِّدَةِ، اللّهُمَّ ما بِنا مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنْكَ، لا إله إلّا أنتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأتُوبُ إلَيْكَ»، و«لا إله إلا الله، الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين».