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سورة آل عمران.. تعرف على سبب تسميتها وفضلها

كتب:

محمد أباظة
04:30 ص | الإثنين 19 فبراير 2024
القرآن الكريم

القرآن الكريم

يحرص الكثير من المسلمين على ترديد آيات كتاب الله في مختلف الأوقات، تعطيرا للسان وللشعور بالراحة والطمأنينة، ولما في ذلك من ثواب وفضل عظيم، ومن بين هذه الآيات سورة آل عمران، التي يحرص عليها الكثيرين.

سورة آل عمران 

ويردد الكثير سورة آل عمران بشكل دائم، إلا أن البعض قد لا يعلم فضلها، إذ أكد العلماء أن سورة آل عمران كنز وأمان، ولها الكثير من الفضائل، إذ حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم، حينما قال: «اقرأوا الزهراوين وهما البقرة وآل عمران» ومعنى الزهراوين أي المنورتين، وهما نور الأحكام، هكذا قال الشيخ أشرف الفيل، الداعية الإسلامي.

سبب تسمية سورة آل عمران  

وجاء سبب تسمية سورة آل عمران بهذا الاسم، بسبب ‏قصة ‏أسرة آل ‏عمران‏‏، ‏وما ‏تجلى ‏فيها ‏من ‏مظاهر ‏القدرة ‏الإلهية ‏بولادة ‏مريم ‏البتول ‏وابنها ‏عيسى ‏عليهما ‏السلام.

وقال الدكتور عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عبر شاشة قناة الناس، إن قراءة سورة البقرة وسورة آل عمران ولو مرة واحدة كل أسبوع تحصن نفس المسلم.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.