أمين الفتوى بـ«الإفتاء»: الشراكة في مقهى يقدم الشيشة والدخان لا تجوز

قال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ردا على استفسار متصل حول حكم الشراكة في مقهى يقدم الشيشة والدخان، بأنَّ الشراكة هنا لا تجوز.

لا إثم على المالك في هذه الحالة

وأضاف «فخر»، خلال استضافته ببرنامج «فتاوى الناس»، المُذاع على شاشة «الناس»، أنَّ من يمتلك محلا تجاريا وأجره لمن استغله في بيع الشيشة والدخان، فلا إثم ولا حرج على المالك هنا.

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء: «في حالة قام مالك المحل بالشراكة مع تاجر الدخان، فيتحمل مع البائع وزر أو إثم بيع الشيشة».

واستطرد: «إذا كانت هناك شراكة وبالمحل بيع للشيشة، لكن صاحب المحل لن يحصل على أي مال وارد من هذه العملية، فهنا لا إثم عليه لأنه لا علاقة له ببيع أدوات التدخين».