انقطاع الكهرباء عن عدة مناطق في دولة الاحتلال الإسرائيلي لأسباب غامضة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية في أنباء متواترة بانقطاع الكهرباء في عدة مناطق بإسرائيل تطال أكثر من 120 ألف مستوطن في هرتسيليا وبتاح تكفا وعسقلان وصفد وريشون لتسيون وحيفا وغيرها من المناطق.

وأوضحت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى انقطاع الكهرباء في تلك المناطق يعود إلى تعطل في إحدى محطات الطاقة على نحو تسبب في انقطاع تام للكهرباء عن 120 ألف مستوطن، دون أن توضح بعد أسباب هذا العطل، الذي يتزامن مع قصف جرى من داخل الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل.

الاحتلال يواصل ضرباته على غزة

يأتي هذا في وقت يواصل الاحتلال الإسرائيلي قصف قطاع غزة للشهر الخامس على التوالي منذ السابع من أكتوبر الماضي، والذي تسبب في تدمير أحياء بالكامل، واستشهاد قرابة 30 ألف فلسطيني، ونزوح نحو 1.7 مليون فلسطيني من أصل 2.4 مليون هم إجمالي سكان القطاع.

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) ذكرت أن عشرات الفلسطينيين استشهدوا في قطاع غزة جراء ضربات إسرائيلية على عدة مواقع، معظمهم من النساء والأطفال والذين بلغ عددهم نحو 70 شهيداً، وفق ما نقلت قناة «سكاي نيوز عربية».

جيش الاحتلال يواصل خططه لعملية عسكرية في رفح

ويواصل قادة الاحتلال الإسرائيلي التعبير في الوقت ذاته عن عزمهم القيام بعملية عسكرية في مدينة رفح الواقعة أقصى جنوب قطاع غزة، والتي تقل ما لا يقل عن 1.5 مليون فلسطيني معظمهم من النازحين، ما يهدد بكارثة إنسانية جديدة للاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن أمس أنه سيقوم بالعملية العسكرية في رفح الفلسطينية حتى لو تم التوصل إلى اتفاق بشأن الإفراج عن المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية، معتبراً أن عدم الهجوم على المدينة يعني أن إسرائيل تخسر الحرب أمام حركة حماس.