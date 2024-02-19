تفاصيل الأزمة الصحية لعبدالله الرويشد.. بداية جلطة

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة «إكس»، تعرض الفنان عبدالله الرويشد لأزمة صحية.

وشارك «الشيخ» بيانا قال فيه: نظرًا للظروف الصحية للفنان الكبير عبدالله الرويشد، سيتم تأجيل حفل ليلة «وداعية» للفنان الراحل عبدالكريم عبدالقادر، والذي كان مقررًا بتاريخ 23 فبراير 2024 على مسرح محمد عبده أرينا ضمن حفلات موسم الرياض حتى أشعار آخر.. تمنّياتنا لسفير الأغنية الخليجية بالشفاء العاجل.

تنويه



نظرًا للظروف الصحية للفنان الكبير عبدالله الرويشد، سيتم تأجيل حفل ليلة "وداعية"للفنان الراحل عبدالكريم عبدالقادر

والذي كان مقررًا بتاريخ 23 فبراير 2024 على مسرح محمد عبده أرينا ضمن حفلات موسم الرياض حتى أشعارا آخر .

تمنّياتنا لسفير الأغنية الخليجية بالشفاء العاجل pic.twitter.com/EDexvUw77q — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) February 18, 2024

وكشفت الإعلامية فجر السعيد عبر موقع التدوينات «إكس» عن تفاصيل الأزمة الصحية «الرويشد» قائلة: الحمدلله وصلتني أخبار تؤكد بأن الفنان الكبير عبدالله الرويشد بخير، الحمدالله بفضل كانت بداية جلطة وبفضل من الله ودعاء محبينه لحقوها الأطباء وهو الآن بحالة مطمئنة».