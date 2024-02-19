«الحرية المصري»: موقف مصر من القضية الفلسطينية واضح منذ قديم الأزل

أشاد رجاء عطية، أمين حزب الحرية المصري في محافظة المنيا، بمشاركة مصر في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في فلسطين منذ عام 1967، لافتا إلى أن موقف مصر من القضية الفلسطينية واضح منذ قديم الأزل ولا يحتاج إلى مزايدات، ويتجلى في دعمها لحقوق الشعب الفلسطيني.

محكمة العدل الدولية

وأضاف عطية، في تصريحات لـ«الوطن» أن أنظار العالم تتجه نحو الجمعية العامة للأمم المتحدة انتظارا لقراراتها الحاسمة لحل أزمة فلسطين بشكل جذري، لافتا إلى ضرورة مراعاة حقوق الشعب الفلسطيني وضمان عدم تهجيره القسري.

القضية الفلسطينية قضية مصر والأمة العربية

وأشار عطية إلى أنّ القضية الفلسطينية هي قضية مصر والأمة العربية، ولها تأثير كبير على العالم كله، خاصة وأن المذكرة المصرية رفضت سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري وغيرها من الممارسات الإسرائيلية، التي تنتهك بشكل صارخ مبادئ قانون حقوق الإنسان الدولي.