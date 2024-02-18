خبير علاقات دولية: مصر وظفت ثقلها السياسي لدعم القضية الفلسطينية

قال خبير العلاقات الدولية، عمر رأفت، إن المرافعة الشفهية التي ستقدمها الدولة المصرية أمام محكمة العدل الدولية لمساندة دولة فلسطين الشقيقة، تعد تأكيدا على أن مصر لا تتوان عن تقديم كل ما لديها لدعم القضية الفلسطينية.

مجهودات مصرية مستمرة

وأضاف «رأفت» لـ «الوطن»، أن المسار الجديد ينضم إلى المجهودات السابقة التي بذلتها مصر على صعيد المسار الإنساني لتعريف العالم بالكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وتحويل دفة التعامل الدولي مع هذه الكارثة، فضلا عن الجهود الدبلوماسية المضنية التي تهدف إلى وقف العمليات العسكرية، وتوظيف ثقل مصر الدبلوماسي في كل المحافل الدولية، لضمان توقف العمليات العسكرية واستئناف المسار السياسي لحل القضية الفلسطينية.

وحدة الصف العربي

وأوضح رأفتن أن مصر وعلى مدار تاريخ الصراع العربي – الإسرائيلي، بذلت من الجهد والدماء ما يجعلها في طليعة الصف العربي المناهض للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ورفض سياسات الاحتلال التي تنتهك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان.

توثيق إضافي

وتابع خبير العلاقات الدولية: «مرافعة مصر المنتظرة ستكون بمثابة توثيق إضافي للرؤية المصرية للحقوق الفلسطينية وبتأكيد مسئولية إسرائيل كقوة احتلال عن كافة الممارسات غير الشرعية من استيطان وتهجير واضطهاد وتمييز، وستضع العالم أمام مسئولياته في هذا الصدد».

قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة

ولفت إلى أن قرار الجمعية العامة 77/400 لعام 2022 الذي يطلب إلى محكمة العدل الدولية إصدار فتوى بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وستقدم مصر ملفها.

مسار الفتوى والمرافعة المصرية

واختتم حديثه لافتا إلى أن مسار الفتوى والمرافعة المصرية يعد مختلفا عن القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، بشأن ما وصفته بعدم امتثال إسرائيل لاتفاقية منع الإبادة الجماعية في الأرض الفلسطينية المحتلة خلال عملياتها العسكرية.