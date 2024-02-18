باحث: مذكرة مصر لـ«العدل الدولية» هدفها إيقاف العدوان الإسرائيلي على غزة

قال الدكتور حسام الدين محمود، الباحث في العلاقات الدولية، ورئيس مركز إفريقيا للتخطيط الاستراتيجي، إن تقديم مصر مذكرة إلى محكمة العدل الدولية، هو استمرار للدور المصري في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني خاصة في ظل الأحداث الأخيرة بهدف تطوير السلام وتقرير المصير لحق الشعب الفلسطيني، لافتا إلى أن المذكرة إحدى الأدوات الشرعية الدولية المهمة لإنهاء الصراع.

مصر الدولة العربية الوحيدة التي ستقدم الرأي الاستشاري

وأضاف «محمود» لـ «الوطن»، أن الحرب الدائرة بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي تتسبب في اضمحلال إنساني في رفح الفلسطينية، وستشارك مصر في الرأي الاستشاري الذي طلبته محكمة العدل الدولية لتكون الدولة العربية الوحيدة التي تفعل هذا الأمر في ظل محاولات إنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة حاليا والتي تدخل شهرها الخامس.

تقديم مصر للمرافعة

وتابع: أن مصر ستقدم مرافعة كبيرة توضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967 حتى الآن وهذا أمر مهم سوف تهتم به محكمة العدل الدولية وسط استعراض حركة المستوطنات في هذه المرافعة وستحرز مصر خطوة جديدة إلى السلام في المنطقة بعد جلسات مستمرة بين مختلف الأطراف لتهدئة الصراع ولكن الأطراف متنازعة بشكل كبير ولم يحدث اتفاق في ظل التعنت الإسرائيلي المستمر، موضحا: «آخر شكل من التجبر هو محاولات إسرائيل لإنهاء القضية الفلسطينية ولن تسمح مصر بذلك أو تهجير الفلسطينيين إلى مدينة رفح المصرية بعد نزوح آلاف الفلسطينيين إلى مدينة رفح الفلسطينية».

مخالفة إسرائيل للمجتمع الدولي

وأشار إلى أن إسرائيل تخالف القانون الدولي لذا ستعمل مصر على العمل على إيقاف التجبر الإسرائيلي المستمر وطرد الفلسطينيين واستمرار سقوط الشهداء والتمييز وكافة الأفعال غير الشرعية التي تنفذها إسرائيل، لافتا إلى أن مصر لن تتنازل عن دعم أهل غزة باستمرار حفاظا على الحق الفلسطيني وتعويض الشعب الفلسطيني نتيجة الممارسات الإسرائيلية.