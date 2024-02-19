موعد افتتاح معرض ديارنا 2024.. خصم 50% من تكلفة المشاركة لهذه الفئات

حددت وزارة التضامن الاجتماعي موعد افتتاح معرض ديارنا 2024، موضحة أنَّ المعرض هو الأكبر للحرف اليدوية والتراثية ويُتيح الفرصة لأكبر تجمع لحرفيين الصناعات اليدوية في مصر، وهو أقدم وأكبر معرض للحرف اليدوية في مصر، مؤكدّة الانتهاء من جميع الاستعدادات اللوجستية الخاصة بالمعرض.

ضوابط مهمة للمشاركة في المعرض

وأوضحت وزارة التضامن في تقرير لها، أنَّه من المقرر افتتاح المعرض اعتباراً من يوم 23 فبراير الجاري وحتى يوم 9 مارس المقبل، موضحة أنه سيتمّ خصم نسبة 50% من تكلفة المشاركة في المعرض لـ3 عارضين من فئة صغار العارضين والأسر المنتجة والذين حققوا أعلى نسبة بيع في أثناء فترة المعرض.

وشددت وزارة التضامن الاجتماعي على ضرورة التزام العارض بتسليم صورة قسيمة بيع «فاتورة» معتمدة من الوزارة لرواد المعرض بعد إتمام عملية البيع وتوجيهم لتسليمها لفريق عمل خدمة العملاء من الوزارة في أثناء الخروج من المعرض، إذ يتمّ بيع المنتجات بموجب قسيمة بيع معتمدة على أن يتمّ تقرير بالمبيعات بعد انتهاء فعاليات المعرض مؤيده بصور قسائم البيع.

منتجات الحرف التراثية

وأشارت إلى أنَّ المعرض يعتبر فرصة لمعرض منتجات الحرف التراثية، وضمن اهتمام الدولة المصرية بهذه الحرف والحفاظ عليها وإتاحة الفرصة لتسويقها بشكل كبير، مشددة على العارض بتقديم منتجات محلية الصنع ومراعاة صلاحية المنتجات الغذائية.