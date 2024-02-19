كبار السن يواجهون مصيرا مجهولا في غزة.. أمراض مزمنة ونقص في الأدوية

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «أمراض مزمنة ونقص في الأدوية.. كبار السن بغزة يواجهون مصيرا مجهولا».

ورصد التقرير معاناة كبار السن النازحون بقطاع غزة في ظل تداعيات العدوان الإسرائيلي، والنزوح إلى المجهول في ظل تصاعد مستمر للأحداث، وترقب هجوم الاحتلال الوشيك على الجنوب الذي أصبح مكتظا بالنازحين، ويعاني نحو 70% من كبار السن في قطاع غزة من الأمراض المزمنة في ظل نقص للغذاء والماء والدواء.

الوضع الإنساني السيئ لكبار السن

الوضع الإنساني يزداد سوءً على جميع فئات المجتمع وكبار السن بشكل خاص في قطاع خاص، بحسب ما أوضحه التقرير، نظرا لخصوصية أوضاعهم ومشكلاتهم الصحية فضلا عن محدودية قدراتهم في تأمين ظروف البقاء على قيد الحياة، لاسيما مع فرض النزوح عليهم سيرا على الأقدام لكيلومترات عدة لاتقل عن 5 كيلومترات في الرحلة، ما يصعب المهمة حتى على الأشخاص العاديين تحملها.

ولا تقتصر المعاناة فقط على رحلات النزوح، بل تبدأ منها، وتمتد إلى مراكز الإيواء المكتظة بالنازحين، إذ لا تتوفر فيها أدنى مقومات الحياة بدءً من انعدام المساحة الخاصة للشخص أو العائلة، مرورا بعدم توفر مياه الشرب والاستخدام النظيفة، وصولا إلى عدم وجود عوامل النظافة الشخصية أو أغطية وفرش بما يكفي.