وزير الزراعة يبحث مشروع التحول الغذائي الموائم للمناخ مع مسؤول البنك الدولي

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم، ميسكريم برهان المدير الإقليمي للتنمية المستدامة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي بالقاهرة والوفد المرافق لها، لبحث أوجه التعاون الثنائي بين وزارة الزراعة والبنك وكذا البرنامج الشامل للتنمية المستدامة، بما في ذلك متابعة المشروعات الممولة من البنك الدولي في مجال الزراعة والأمن الغذائي وتعزيز سبل التعاون المستقبلي.

وأشار «القصير» إلى التعاون القائم بين مصر والبنك الدولي، كما قدم الشكر إلى البنك الدولي على دعمه الدائم لمصر خاصة في قطاع الزراعة والأمن الغذائي.

بناء أنظمة غذائية وزراعية أكثر مرونة واستدامة

وأضاف «القصير» أنَّ البنك الدولي أصبح له دورًا كبيرًا في التنمية المستدامة وهذا اتجاه محمود فمعظم تمويلاته أصبحت مرتبطة بالتنمية، مشيرًا إلى أهمية توجيه المزيد من التمويلات في قطاعات الابتكار والحوكمة وبناء أنظمة غذائية وزراعية أكثر مرونة واستدامة.

وأكّد القصير سرعة تمويل المشروعات المستقبلية المقترحة ومنها مشروع التحول الغذائي الموائم للمناخ (CRAFT) لتمويل أنشطة تحسين نظم الري وتشجيع اعتماد تكنولوجيات وممارسات الزراعة الذكية مناخياً، وأهمية إدماج أصحاب الحيازات الصغيرة، لحل أزمة تفتت الحيازات الزراعية.

يأتي ذلك لمواجهه التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، مشيراً إلى أن هذا المشروع يتم بالتنسيق مع وزارة التعاون الدولي والذي اطلقته ضمن مشروعات المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء (منصة نُوَفّي).

من ناحيتها أكدت "ميسكريم" على رغبة البنك الدولي في مساعدة قطاع الزراعة في مصر على ضوء المتغيرات العالمية التي أدت إلى تفاقم مشكلة الأمن الغذائي العالمي.

خطة مستقبلية لدعم مشروعات قطاع الزراعة خاصة في مجال الإنذار المبكر

وأشارت أيضا أن قطاع الزراعة يشكل أحد أهم القطاعات التي يقوم البنك بتمويلها بالإضافة إلى قطاعات البيئة والمياه وأن البنك لديه خطة مستقبلية لدعم مشروعات قطاع الزراعة خاصة في مجال الإنذار المبكر وتكييف المحاصيل وأنها تطلع لقيام الفنيين بوزارة الزراعة و وزارة التعاون الدولي بالعمل عن قرب مع فريق العمل الزراعي بالبنك الدولي.