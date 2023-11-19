وزيرة التعاون الدولي: تشكيل لجنة لجذب المشروعات المدرجة في برنامج «نوفي»

قالت الدكتور رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ورئيس اللجنة الخاصة ببرنامج «نوفي»، إن ما يخص محور النقل المستدام «نوفي بلس»، فقد حددت وزارة النقل المشروعات ذات الأولوية، بالتنسيق مع بنك الاستثمار الأوربي، الشريك الرئيسي في هذا المحور، وبمشاركة كل من الوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، جاريا استكمال الدراسات الفنية ذات الصلة.

تطبيق مبادئ الحوكمة الجيدة

وأضافت «النشاط» خلال كلمتها بإطلاق تقرير المتابعة الأول للمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء «برنامج نوفي»، وتذيعه قناة «إكسترا نيوز»، أن الحكومة المصرية دائمًا، تسعى لتطبيق مبادئ الحوكمة الجيدة والفعالة، في العلاقات الإنمائية المشتركة، والحفاظ على التنمية الوطنية.

وتابعت بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل لجنة وطنية برئاسة وزارة التعاون الدولي، لتنسيق الجهود الوطنية، مع كافة شركاء التنمية، من أجل جذب الاستثمارات والمشروعات المدرجة في برنامج «نوفي».