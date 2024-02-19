«البحوث الإسلامية»: واعظات الأزهر ينفذن برنامجا إلكترونيا شاملا للتوعية

ينظم مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف برنامجًا إلكترونيًا تُنفذ من خلاله واعظات الأزهر خططها التوعوية والدعوية، إذ يتمّ اعتماد هذا البرنامج للعمل ضمن خطة العمل الرسمية من خلال مجموعة من المنصات التي تحقق الوصول إلى أكبر عدد من الجمهور، ومنها: «مايكروسفت تيمز، واتس آب، فيس بوك، تويتر، تيليجرام، انستجرام»، تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بتكثيف الجهود التوعوية الإلكترونية للوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين.

القضايا الحياتية والمجتمعية والأسرية

وأوضح المجمع أن البرنامج يستهدف تيسير عملية التواصل بين واعظات الأزهر وبين الجمهور، خاصة من السيدات عبر منصات التواصل الإلكتروني المختلفة وعلى مدار اليوم، لتلبية احتياجات هذه الفئة المهمة في المجتمع، خاصة وأنه يقع عليهن أدوار متعددة تحتاج إلى معرفة مستمرة بكل القضايا الحياتية والمجتمعية والأسرية، بما يمكن هذه الشريحة من القيام بهذا الدور كما ينبغي فعليهن يقع عبء تربية وتأسيس الأبناء ممن يمثلون لبنة بناء المجتمع.

وأكّد مجمع البحوث الإسلامية أنَّ خطة العمل تعتمد في البرنامج الإلكتروني على نشر الواعظات رسائل توعوية ودعوية أسبوعية من خلال شرح لمجموعة من كتب مهمة في التخصصات الشرعية المختلفة التي تحتاج إليها الأسرة في العقيدة والفقه والتفسير والحديث والسيرة والتاريخ والأخلاق، منها: الفقه الميسر، والتفسير الواضح، وإحياء علوم الدين، وشرح أسماء الله الحسنى، وخلق المسلم، وقصص الأنبياء وغيرها من الكتب.