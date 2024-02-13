«البحوث الإسلامية» يُشيد بجهود شيخ الأزهر في دعم الأنشطة العلمية والتثقيفية

وجَّه الدكتور نظير عيَّاد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، الشكر للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، على دعمه الدائم للأنشطة العلمية والتثقيفية التي ينفذها المجمع، وآخرها رعايته ودعمه للمؤتمر العلمي الذي عُقد مؤخرًا بالتعاون بين المجمع وجامعة عين شمس بعنوان «علوم الفلك والآثار في الحضارات الإنسانية» وشارك فيه كثير من الباحثين، وقدّم رؤى وأطروحات متنوعة حول علوم الفلك ودورها المهم في إثراء الحضارة الإنسانية، وجهود علماء المسلمين في هذا الشأن.

الارتقاء بالوعي العام

وقال الأمين العام في بيان، إنّ المجمع يبذل جهودا نوعية للارتقاء بالوعي العام المجتمعي والحفاظ على استقراره ودعم منظومة القيم المجتمعية والأخلاقية به، من خلال ما ينظمه من قوافل دعوية وحملات توعية وندوات تثقيفية، يأتي استجابة لتوجيهات الإمام الأكبر وحرصه الدائم على نشر الوعي المجتمعي والتواصل المستمر مع جميع فئات المجتمع.

إصدارات علمية قدمها الأزهر

وأكد عياد أنّ الإمام الأكبر يعني عناية خاصة بالجهود العلمية التي ترسِّخ للفهم المنضبط في المجتمع وتحول دون انتشار كل فكر منحرف بعيد عن الوسطية والاعتدال، ما تعكسه تلك الإصدارات العلمية التي قدّمها الأزهر بجميع قطاعاته وبينها إصدارات السلسلة العلمية مجمع البحوث الإسلامية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب والتي شهدت إقبالًا كثيفًا من جانب مختلف شرائح المجتمع.