عبد الرحمن مهدي.. قصة كفيف حفظ القرآن الكريم وكرمه الرئيس السيسي

ابتلاه الله في نعمة البصر، لكن أنعم عليه بنعمة البصيرة والرضا، إنه القارئ عبد الرحمن مهدي، ابن قرية طبلوها بمحافظة المنوفية، الذي نجح في حفظ القرآن الكريم في سن التاسعة من عمره، عن طريق السماع.

أنعم الله على عبد الرحمن بصوت عذب في تلاوة القرآن الكريم، مما جعله مطلوبًا لإحياء الحفلات والمناسبات الدينية المختلفة في نطاق المحافظة، يرافقه والده في كل خطوة، فهو النور الذي ينظر به عبد الرحمن، ويسانده في رحلته منذ سنوات.

صوته المتميز في القرآن

يقول عبد الرحمن، البالغ من العمر 18 عامًا، لـ«الوطن» إنه التحق بمحفظ القرية في سن السادسة، ونجح في حفظ القرآن الكريم بعد 3 سنوات فقط، وأكمل دراسته في الأزهر الشريف، وهو الآن في الصف الثالث الأزهري ومعهد قراءات بمدينة طنطا، حيث نجح في تعلم قراءة القرآن بالتجويد وبالقراءات العشرة.

لعبه الكرة وحبه لمحمد صلاح

مثل كل الشباب، يحب عبد الرحمن لعب الكرة، ويهوى محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، يتابع مبارياته طوال الموسم، ويتمنى مقابلته في قادم السنوات، ويسعى عبد الرحمن لمواكبة العصر من خلال متابعة الأخبار المحلية والعالمية، ويتمنى الحصول على «لاب توب» لكي يساعده في دراسته بكلية علوم القرآن، التي يسعى إلى دخولها العام المقبل.

جوائز حصل عليها وتكريم الرئيس له

نجح عبد الرحمن في حصد الكثير من الجوائز، لعل أبرزها المركز الأول في مسابقة الأوقاف على مستوى الجمهورية والثالث على مستوى العالم، وكذا المركز الأول في مسابقتي الأزهر ووزارة الشباب والرياضة.

كرمه الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ عدة سنوات، على حفظه وتلاوته للقرآن الكريم، بينما يتمنى عبد الرحمن مقابلة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف؛ ليعبر له عن مدى امتنانه.