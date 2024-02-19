السيسي يعزي ملك الأردن في وفاة والد الأميرة رجوة الحسين

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعزاء إلى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، في وفاة المغفور له بإذن الله، خالد بن مساعد بن سيف بن عبد العزيز السيف، والد الأميرة رجوة الحسين، زوجة ولي العهد الأردني، حيث أعرب الرئيس عن خالص تعازيه ومواساته للعائلة وشعب الأردن الشقيق، داعيا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.