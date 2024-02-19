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السيسي يعزي ملك الأردن في وفاة والد الأميرة رجوة الحسين

كتب:

محمد أبو عمرة
09:33 ص | الإثنين 19 فبراير 2024
الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعزاء إلى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، في وفاة المغفور له بإذن الله، خالد بن مساعد بن سيف بن عبد العزيز السيف، والد الأميرة رجوة الحسين، زوجة ولي العهد الأردني، حيث أعرب الرئيس عن خالص تعازيه ومواساته للعائلة وشعب الأردن الشقيق، داعيا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

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مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.