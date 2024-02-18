مصر تتسلم 52 ألف طن قمح من روسيا عبر ميناء دمياط.. لصالح «السلع التموينية»

أعلنت هيئة ميناء دمياط، أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية، 15 سفينة، وغادرت 15 أخرى، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 38، منها السفينة «YASA PEMBE» التي ترفع علم جزر مارشال، ويبلغ طولها 190 مترا وعرضها 30 مترا، القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ52500 طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية.

جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة وتأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الاستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 42482 طنا تشمل 2300 طن كسب صويا و2209 طن ملح صب و3608 طن رمل و3675 طن كلينكر و16797 طن يوريا و13893 طن بضائع متنوعة.

بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 49679 طنا تشمل 1142 طن ذرة و3680 طن زيت طعام و1075 طن خشب زان و20214 طن قمح و3409 طن خردة و14232 طن فول و100 طن بضائع متنوعة و5827 طن حديد، وبلغت حركة الصادر من الحاويات 2910 حاويات مكافئة وعدد الحاويات الواردة 189 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1707 حاويات مكافئة.

رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح إلى 73763 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 111301 طن، وغادرت 3 قطارات بحمولة إجمالية 3705 طن قمح متجهة إلى صوامع شبرا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 6028 شاحنة.