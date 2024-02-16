باحث سياسي: منافسو بوتين في الانتخابات الرئاسية الروسية يمثلون حزب السلطة

أكد رامي القليوبي، الباحث السياسي، أنه سيتم إقامة انتخابات في العاصمة الروسية بينما تستمر العمليات العسكرية في أوكرانيا، مشددًا على أن الانتخابات الحالية مختلفة عن التي أجريت في عام 2012 وعام 2018 حيث سمح الكرملين بمشاركة مرشحين ليبراليين.

وأضاف «القليوبي»، خلال مداخلة على فضائية «القاهرة الإخبارية»، ببرنامج «العالم ينتخب»، الذي يقدمه الإعلامي محمد عبدالرحمن، أنه على ما يبدو أن الكرملين خرج بنتيجة مفادها أن الحرب الروسية الأوكرانية ليس وقتًا للمغامرة السياسية.

واستكمل: «المنافسين الثلاثة لبوتين في الانتخابات، لا يعتبرون منافسين له وللكرملين في أي ملف قائم، فهم ينتمون إلى أحزاب تمثل حزب السلطة بمفهوم واسع، ولكن المنافسة الحالية ستكون على المرتبة الثانية، وحاليًا تظهر استطلاعات الرأي أن مرشح حزب أناس جدد دوفان كوف، هو الأقرب إلى المكانة الثانية».