مختص بالشؤون الدولية يكشف أهمية مذكرة مصر أمام «العدل الدولية»

قال الكاتب الصحفي محمد مصطفى أبو شامة المختص بالشؤون العربية والدولية، إنّ المذكرة التي تقدمت بها أمام محكمة العدل الدولية ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي مسار جديد من مسارات دعم الشعب والحق الفلسطيني.

وأضاف «أبو شامة»، في مداخلة ببرنامج «صباح جديد»، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «في كل الأحوال، النتائج التي تصل إليها المحكمة ربما لا تكون ملزمة لإسرائيل، ولكن، إثارة مسألة كل ما جرى على الأراضي المحتلة منذ عام 1967 أمر في منتهى الأهمية، حيث يتم فضح الممارسات الإسرائيلية الاستيطانية والتمييز العنصري ضد الفلسطينيين وسلب كل حقوق الفلسطينين».

وتابع الكاتب الصحفي: «تمت إثارة هذه المسائل في الفترة الحالية تزامنا مع جهود دولية وعربية ومصرية لإيقاف آلة القتال العسكرية والعمليات التي تجري في قطاع غزة، وبالتالي، فإن المذكرة تأتي في توقيت بالغ الأهمية وتتوافق مع كل الجهود المصرية التي تجري على كل المسارات لدعم الشعب الفلسطيني ومساندته في المحنة الكبيرة المستمرة للشهر الخامس».

وأكد أنّ مصر أكثر دولة جديرة بتقديم رأيها ومرافعتها ووجهة نظرها في التغير الديموغرافي بفلسطين، لأنها كانت شريكة في حرب 1967 ولأنها أيضا الدولة الكبرى في المنطقة التي ترتبط بمعاهدة سلام مع إسرائيل، ولهذا، فإن رأي مصر سيكون له أهمية كبيرة جدا رغم وجود أكثر من دولة ستدلي برأيها الاستشاري.