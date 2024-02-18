«حماة الوطن»: مذكرة مصر لـ«العدل الدولية» تعكس الموقف التاريخي الثابت تجاه فلسطين

أشاد عصام الرتمي مساعد الأمين العام لحزب حماة الوطن لشمال الصعيد، بتقديم مصر مذكرة لمحكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية المخالفة للشرعية الدولية.

وأكد أن مشاركة مصر في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، يعكس دعم مصر المطلق على كافة المستويات السياسية والدبلومسية والقانونية والإنسانية للقضية الفلسطينية.

التحرك المصري أمام محكمة العدل الدولية

قال «الرتمي»، في بيان، إن هذا التحرك التاريخي من جانب الدولة المصرية يعكس موقف مصر الثابت تجاه هذه القضية التي تعتبر جزءا لا يتجزء من الأمن القومي المصري الذي لا يمكن التفريط به بأي حال من الأحوال، موضحًا أن التحرك المصري أمام محكمة العدل الدولية يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته أمام الانتهاكات الإسرائيلية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يمارسها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني كما أن هذه المرافعة التي ستقوم بها مصر ستكون بمثابة توثيق لجرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة .

ترحيل وتهجير الفلسطينيين

وأشاد «الرتمي» بتأكيد المذكرة المصرية، عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وكذلك سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي العام، ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحظر الاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة.

وشدد على أن مصر قيادة وحكومة وشعبًا مع كافة القرارات والإجراءات التي يتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي، دفاعاً عن القضية الفلسطينية، وأيضا حفاظًا على محاولة المساس بالأمن القومي المصري والعربي.