لجنة الرياضة بـ«النواب» تتفقد المراكز الشبابية في البحر الأحمر

تفقد وفد من لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، اليوم، عددا من المنشآت الشبابية والرياضية في محافظة البحر الأحمر، وذلك في جولة ميدانية لمدة 4 أيام، للوقوف على حل بعض المشكلات التي تواجه تلك المنشآت.

تفقد مراكز الشباب في رأس غارب

تبدأ اللجنة أولى جولاتها التفقدية ظهر اليوم بزيارة عدد من المنشآت الرياضية بمدينة الغردقة، منها معاينة أرض الاستاد، وتفقد المدينة الشبابية ومركز شباب الغردقة فضلا عن زيارة مركز شباب الميناء.

وتستكمل اللجنة برنامجها غدا، بتفقد عدد من مراكز الشباب بمدينة سفاجا منها مركز شباب أم الحويطات، ونادي السلام الرياضي، ونادي الشاطئ، وأندية عمر ابن الخطاب والشبان المسلمين والهلال.

زيارة المركز الدولي للتنمية الرياضية بالغردقة

وتتوجه اللجنة في ثالث أيام الزيارة إلى مراكز الشباب بمدينة رأس غارب، مرورا بنادي رأس غارب الرياضي ونادي أكتوبر، ونادي المعلمين بالشركة العامة للبترول ومركز شباب الفتح ومركز شباب رأس غارب.

وتختتم اللجنة جولتها لمراكز البحر الأحمر، الخميس المقبل، بزيارة المركز الدولي للتنمية الرياضية بالغردقة، ونادي الرياضيات البحرية ونادي العربان.