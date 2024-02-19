الملا: قطاع البترول يسير لخفض الانبعاثات الكربونية باستراتيجية وطنية متكاملة

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إنّ قطاع البترول المصري يسير باستراتيجية وطنية متكاملة لخفض الانبعاثات الكربونية، ما أضاف قصص نجاح جديدة أهمها عدّة إجراءات تضمنت توصيل الغاز الطبيعي لـ15 مليون وحدة سكنية، ومنها 9 ملايين خلال الـ9 سنوات الماضية بما يعادل 60%، وتحويل نحو 540 ألف سيارة للعمل بالعمل بالغاز الطبيعي المضغوط و70% منها تم تحويلها منذ إطلاق المبادرة الرئاسية للتوسع باستخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات في يونيو 2020.

وأضاف وزير البترول والثروة المعدنية، خلال كلمته في فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة إيجبس 2024، أنّه جرى مضاعفة عدد محطات تمويل السيارات بالغاز بنحو 5 أضعاف في إطار المبادرة لتصل إلى 1000 محطة، وتنفيذ عدد من المشروعات لاسترجاع غازات الشعلة وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، إضافة إلى إجراءات خفض انبعاثات غاز الميثان، بما يسهم في تحقيق أهداف التعهد العالمي للميثان الذي أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي انضمام مصر إليه خلال قمة منتدى الاقتصاديات الكبرى في يونيو 2022.

ولفت إلى أنّه جرى التوسع بإنتاج الطاقة المتجددة بشركات البترول، ما ساهم في توفير الغاز الطبيعي والسولار، وإنشاء مركز متخصص لتقديم الاستشارات الفنية وبناء القدرات بمصر وأفريقيا.