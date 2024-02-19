وزير البترول: مؤتمر «كوب 27» نجح في تأسيس منهج جديد لتعزيز صناعة البترول

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن قطاع البترول المصري نجح خلال مؤتمر «كوب 27» بشرم الشيخ في تأسيس منهج جديد لتعزيز دور صناعة البترول والغاز كجزء من الحل في قضية تغير المناخ، مما ساهم بتغير نظرة المنظمات الدولية المعنية بالمناخ وصناعة الطاقة بمختلف مواردها، وقد واصل كوب 28 البناء على تلك المكتسبات.

وأضاف وزير البترول والثروة المعدنية، خلال كلمته بفاعليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة إيجبس 2024، أن جهود قطاع البترول لخفض الانبعاثات ليست وليدة الظروف الراهنة، بل كانت نتاجا لرؤية مستقبلية واستراتيجية شاملة أطلقها قطاع البترول منذ عام 2016، ضمن مشروع تطوير وتحديث القطاع، استهدفت كافة مراحل سلسلة القيمة للبترول والغاز والعمل على عدد من المحاور لتأمين مصادر الطاقة وخفض الانبعاثات وتحقيق الاستدامة.

وأوضح «الملا»، أن قطاع البترول يقوم بدوره في تأمين مصادر الطاقة بمصر بمفهومه الشامل، إلى جانب استمرار تأمين احتياجات السوق المحلي ومشروعات التنمية من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.