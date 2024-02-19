وزير البترول: نجحنا في توصيل الغاز الطبيعي إلى 62 مليون مواطن

قال طارق الملا وزير البترول: «ندرك حجم التحديات التي تمر بها الدول وبعض أشقاءنا في إفريقيا فيما يخص الطهي النظيف، ومصر من الدول التي أدركت هذا الأمر منذ سنوات، وبالفعل تحولت لاستخدام الغاز الطبيعي في الطهي النظيف وجرى توصيل الغاز الطبيعي لأكثر من 62 مليون مواطن».

وأضاف وزير البترول خلال كلمته في افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة «إيجبس 2024» بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: «يجرى العمل الآن على المشروع الرئاسي الخاص بتنمية الريف المصري من خلال حياة كريمة».

وتابع «الملا»: «أدخلنا عناصر جديدة مثل الهيدروجين وغيرنا الاستراتيجية الخاصة بنا المتعلقة بمزيج الطاقة لكي تضم الهيدروجين بها، وبالتالي يصبح مزيجًا مناسبًا مع التكنولوجيا الحديثة، ونسعى الآن إلى استقدام الكثير من الشركات العالمية للاستثمار في قطاع البترول والغاز».