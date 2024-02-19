تصريحات رئيس البرازيل دا سيلفا تغضب إسرائيل.. ماذا قال عن حرب غزة؟

أثارت تصريحات الرئيس البرازيلي لويس لولا دا سيلفا، غضبًا كبيرًا داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي، بعد انتقاده أسلوب الاحتلال في عدواته على قطاع غزة، ووصل الأمر إلى استدعاء السفير البرازيلي لتوبيخه، وفقًا لما أعلنته «رويترز».

وشبه رئيس البرازيل دا سيلفا ما يحدث من عدوان إسرائيلي على قطاع غزة بمحرقة اليهود وما فعله الزعيم النازي أدولف هتلر إبان الحرب العالمية الثانية، ووصف الحرب على غزة بالإبادة الجماعية التي ارتكبها النازيون خلال الحرب.

رئيس البرازيل: ليست حرب جنود ضد جنود

وقال رئيس البرازيل لولا دا سيلفا، خلال مشاركته بالقمة السابعة والثلاثين للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا: «ما يحدث في قطاع غزة لا مثيل له في التاريخ، الحقيقة أن ذلك حدث حينما قرر هتلر قتل اليهود»، مضيفًا: «ليست حرب جنود ضد جنود، إنها حرب بين جيش على درجة عالية من الاستعداد، ضد نساء وأطفال».

تصريحات رئيس البرازيل دا سيلفا أثارت غضب دولة الاحتلال الإسرائيلي، وبدوره أعلنت وزارة خارجية الاحتلال استدعاء السفير البرازيلي لتوبيخه، بينما وصفها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بأنها «خطيرة».

نتنياهو: عقد المقارنات بين إسرائيل والنازيين تجاوز لخط أحمر

ورد «نتنياهو» على تصريحات رئيس البرازيل في بيان نشرته وسائل إعلام عبرية، قائلًا: «هذا تهوين من شأن المحرقة ومحاولة لمهاجمة اليهود وحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، عقد المقارنات بين إسرائيل والنازيين وهتلر هو تجاوز لخط أحمر».

وعلق وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس عبر منصة «إكس»، قائلًا إن لا أحد يمكنه تقويض حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.