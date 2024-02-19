دبلوماسي سابق: مذكرة مصر لـ«العدل الدولية» تتضمن كشف حساب لجرائم إسرائيل في 75 عاما

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنّ مذكرة مصر إلى محكمة العدل الدولية تؤكد موقفها المؤيد لاسترداد حقوق الشعب الفلسطيني، حيث تقدّم كشف حساب بجرائم إسرائيل التي دامت أكثر من 75 عاما.

وأضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج ببرنامج «هذا الصباح» المذاع على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنّ المذكرة المصرية تشمل تأكيد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي وفق ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وهدفها الرئيسي إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح هريدي، أنّ موقف مصر من القضية الفلسطينية تاريخي ومؤيد لاسترداد حقوق الشعب الفلسطيني، متمثلا في إقامة دولة فلسطين المستقلة ذات سيادة داخل حدود معترف بها دوليا، متابعا أنّ المذكرة تستعرض الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تعتبر انتهاك للقانون الدولي العام والقانون الدولي الإنساني.