14 معلومة عن الرئيس البرازيلي.. ترك التعليم وانتخب زعيما لنقابة العاملين بالحدادة

اتهم رئيس البرازيل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم، سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بارتكاب إبادة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، ووفقا لإذاعة «مونت كارلو» الدولية الفرنسية، شبه دا سيلفا، في تصريحات لصحفيين في «أديس أبابا»، ما تقوم به «تل أبيب» بـ «الهولوكوست» أبان الحرب العالمية الثانية.

وخلال حفل تنصيبه رئيسا للبرازيل، وحفل الاستقبال الخاص بقادة وممثلي الدول الصديقة في 2 يناير من العام الماضي في برازيليا، أكد لولا دا سيلفا للمبعوث الخاص للرئيس الفلسطيني محمود عباس، وزير الخارجية رياض المالكي، وفق وكالة «وفا» الفلسطينية الرسمية، أن بلاده ستقف وبقوة مع نصرة الحق الفلسطيني.

ونرصد أهم المعلومات عن الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا:

- ولد لولا دا سيلفا في 27 أكتوبر 1945 لعائلة فقيرة تعمل في الزراعة بولاية بيرنامبوكو في شمال شرق البرازيل.

-الابن الأصغر بين 8 أطفال.

-انتقل لولا دا سيلفا مع عائلته في سن السابعة إلى ساو باولو هربًا من البؤس.

- ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» عمل دا سيلفا خلال طفولته ومراهقته بائعا متجولا، وماسح أحذية، وصبي توصيل في محل لتنظيف وكي الملابس، ومساعدا في مكتب.

-ترك دا سيلفا المدرسة في سن الـ14 وقبل بلوغه سن الـ20 تدرب وعمل في الحدادة.

انخراط دا سيلفا في العمل النقابي

- وخلال فترة المراهقة والشباب كان شغف لولا دا سيلفا الحقيقي كرة القدم.

- انخرط دا سيلفا في العمل النقابي في عام 1969.

- تعرض دا سيلفا لفقدان زوجته الأولى ماريا دي لورد بصورة مأساوية في 1971، بعد عام من الزواج، جراء إصابتها بالتهاب الكبد خلال حملها في شهرها السابع كما توفى الجنين.

- تزوج دا سيلفا في 1974 من ماريسا ليتيسيا وأنجب منها 3 أطفال.

- انتخب دا سيلفا في عام 1975زعيما لنقابة عمال الحدادة «نحو 100 ألف عضو».

- شارك في تأسيس «حزب العمال» في مطلع الثمانينات.

- ترشح دا سيلفا للمرة الأولى للانتخابات الرئاسية في 1989 وفشل بفارق ضئيل.

- شغل منصب رئاسة البرازيل لفترتين متتاليتين بين 2003 و2010، بعد فشله في الفوز في الانتخابات في عامي 1994 و1998.

- انتخب دا سيلفا في 30 أكتوبر من العام قبل الماضي 2022 رئيسًا للبرازيل بفارق ضئيل على منافسه اليميني المتطرف المنتهية ولايته جايير بولسونارو، وفق لما ذكرته إذاعة صوت ألمانيا «دويتشه فيله».