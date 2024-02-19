شروط وظائف وزارة العمل في محافظة السويس.. الخبرة ليست شرطا

أعلنت وزارة العمل في نشرة التوظيف نصف الشهرية، توفير فرص عمل للشباب والخريجين في محافظة السويس، ونستعرض فيما يلي تفاصيلها.

فرص عمل في محافظة السويس

وحددت وزارة العمل، عددًا من الوظائف المتاحة في محافظة السويس، التي جاءت كالآتي:

10 فنيي نسيج ماكينات

5 فنيي صباغة

5 فنيي تجهيز

3 عاملين نظافة

5 عاملين مساعدين

شروط التقديم في وظائف وزارة العمل

- مؤهل متوسط أو دون

- يحدد الراتب وفق المقابلة الشخصية

وأكدت وزارة العمل، على مديرية العمل في السويس، تحري المصداقية في الوظائف المطروحة والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور، فضلا عن توفير وظائف لذوي الهمم.