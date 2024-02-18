وزارة العمل: وظائف في 15 محافظة من سن 21 وحتى 45 عاما.. اعرف التفاصيل

خطوة جديدة للشباب من أعمار 21 عاما وحتى 45 عاما من الجنسين، أعلنت عنها وزارة العمل المصرية بشأن وظائف في 15 محافظة موزعة ما بين الوجهين القبلي والبحري، في إطار سعيها لتوفير فرص عمل مختلفة تناسب جميع الفئات وبأجور مرتفعة، تساعد الشباب على تحمل أعباء المعيشة.

وكشفت مصادر في وزارة العمل المصرية تفاصيل وظائف 15 محافظة للشباب، والتي تجاوزت الـ4670 وظيفة في 60 شركة خاصة عاملة في السوق المصري، موضحة في تصريحات لـ«الوطن»، أن الوزير وجه جميع المديريات بالمحافظات المتابعة الجيدة للفرص الوظيفية والتأكد جيدا من من تطبيق الحد الأدنى للأجور.

وزارة العمل.. تفاصيل وظائف في 15 محافظة

وتابعت المصادر، أن الوظائف تتمتع بوجود التأمين الصحي والاجتماعي، وأنها متاحة خلال شهري فبراير ومارس 2024، وذلك عن طريق مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر «الوزارة» القديم أو مديريات العمل بالمحافظات.

وتسعترض «الوطن» في النقاط التالية تفاصيل إعلان وزارة العمل المصرية عن وظائف 15 محافظة وهم كالآتي:

القاهرة

الجيزة

الشرقية

الغربية

المنوفية

الإسماعيلية

السويس

البحيرة

الفيوم

القليوبية

دمياط

الأسكندرية

سوهاج

أسيوط

اسوان

تخصصات الوظائف

مدرسين جميع التخصصات

سكرتارية

عضو فريق

مدير فرع

مساعد مدير مطعم

مشرف مطعم

مهندسين ميكانيكا وكهرباء وصيانة وتجهيز وجودة

أخصائي سلامة وصحة مهنية

محاسبين

شؤون عاملين

مشرف إداري

مهندس زراعي

مندوب تسويق وبيع

أمين مخازن

مسؤول تمويل

سائقين رخصة أولى وثانية وثالثة

موظف استقبال

أخصائيي تمويل

مسيول تعيينات

مندوبين مبيعات وتوصيل

مراقبين جودة

طباخين

فنيين جميع التخصصات

مشرفي إنتاج

أفراد أمن

عمال خياطة بكل الأقسام

عمال إنتاج

عمال نظافة