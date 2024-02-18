وظائف شاغرة في القاهرة والمحافظات.. اعرف الشروط والمميزات

أعلن موقع توظيف مصر «فرصنا» عن وجود عدد من الوظائف الشاغرة، في مجموعة شركات نهضة مصر للنشر، وذلك للعمل كمندوبي مبيعات خارجية، للتوزيع في عدد من مناطق القاهرة الكبرى، وبعض المحافظات.

متطلبات الوظيفة

وأوضح الموقع أن هناك عددًا من المتطلبات والشروط التي يجب توافرها لمن يرغب في التقديم لشغل هذه الوظيفة، وهي كالتالي:

- مستوى الخبرة: خبرة متوسطة.

- سنين الخبرة: سنة خبرة على الأقل.

- الجنس المطلوب: ذكور.

- اللغة الإنجليزية: أساسيات.

- السن المطلوب: 22 إلى 35 سنة.

- الحاسب الآلي: أساسيات.

- المؤهل المطلوب: مؤهل عال.

- مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

- العمل يكون بدوام كامل.

- مجال الوظيفة: تسويق ومبيعات.

المميزات ونوع العمل

وبين «فرصنا» أن الراتب الأساسي قابل للتفاوض، مع وجود عدد من المميزات والحوافز وهي كالتالي:

- توفير مواصلات (بدل مواصلات).

- تأمينات صحية واجتماعية.

- مرتب ثابت.

- بدلات انتقال.

- عمولة مجزية.

- فرص للترقي.

أماكن العمل

تطلب الوظيفة مندوبي مبيعات خارجية للتوظيف داخل مناطق: «المقطم - الخليفة - مصر القديمة - السيدة زينب - السيدة عائشة - المنيل - شبرا مصر - الزاوية - الشرابية - الوايلي - حدائق القبة - الزيتون - المطرية - الفجالة - رمسيس - وسط البلد - باب اللوق - الموسكي - بولاق أبو العلا - التجمع - الرحاب - الشروق - العبور - بدر - النزهة - مصر الجديدة - مدينة نصر - العباسية - الظاهر - باب الشعرية - غمره - محافظة البحيرة».