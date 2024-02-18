وظائف وزارة الإسكان.. اعرف الشروط ومواعيد التقديم

أعلنت بوابة الوظائف الحكومية تفاصيل الوظائف المتاحة في الهيئة العامة للتخطيط العمراني التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موضحة مواعيد وطريقة التقديم.

وظائف التخطيط العمراني

- رئيس المركز الإقليمي لتخطيط وتنمية قناة السويس.

- مدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني.

- مدير عام الإدارة العامة لتخطيط أقاليم شكال الجمهورية.

المستندات المطلوبة

- بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم موضحا به البيانات الأساسية للمتقدم، والتدرج الوظيفي والعلاوات التشجيعية، وخطابات الشكر وشهادات الخبرة.

- صورة من بطاقة الرقم القومي وصورة من شهادة الميلاد.

- 6 صور شخصية.

- صورة المؤهل الدراسي.

- مقترح تطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية.

- إرفاق اسطوانة مدمجة CD تحتوى نسخة رقمية من المستندات والبيانات المطلوبة.

طريقة التقديم

تقدم الطلبات باليد إلى الأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية والإشرافية بالهيئة بمقرها الكائن بالعاصمة الإدارية - حي الوزارات - مبنى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية - الدور الخامس، خلال مواعيد العمل الرسمية من 9 صباحا، وحتى 2 مساء.

مواعيد التقديم

طبقا لإعلان بوابة الوظائف من 18 فبراير إلى 18 مارس 2024