«هي تستطيع للتنمية»: مذكرة مصر لـ«العدل الدولية» تحظى بتأييد شعبي كبير

أكدت الدكتور دعاء زهران، رئيس مجلس أمناء مؤسسة هي تستطيع للتنمية، أن مشاركة مصر في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وتقديمها مذكرة للمحكمة، يعد موقفًا وطنيًا قوميًا من مصر تجاه القضية الفلسطينية.

موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية

وأضافت خلال تصريحات صحفية، أن هذه المشاركة انعكاس لموقف مصر الراسخ والتاريخي تجاه القضية الفلسطينية، وفرصة ذهبية لتسليط الضوء على جرائم الإبادة الجماعية التي تقوم بها قوات الاحتلال ضد المدنيين في قطاع غزة، وسياسة التهجير التي تنتهجها ضد اشقائنا في فلسطين، وتسلط الضوء على الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة منذ 75 عامًا وحتى الآن.

مذكرة مصر لمحكمة العدل الدولية

وأشارت إلى أن اللجوء إلى المحافل الدولية من أجل كشف حقيقة الممارسات الإسرائيلية غير الشرعية، يعكس تمسك مصر والدول العربية بالسعي الحثيث لتحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة يقوم على أساس قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.

وأوضحت أن مذكرة مصر لمحكمة العدل الدولية تؤكد أنها تدافع عن الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، وهذا الإجراء المصري سيحظى بتأييد شعبي كبير في مصر والعالم العربي والإسلامي.