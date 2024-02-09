مع اقتراب شهر رمضان.. 3 مشروبات صحية تغنيك عن العصائر المصنعة

عادًة ما يتناول الناس على الإفطار في شهر رمضان الكثير من العصائر الصناعية، التي تحتوي على كمية كبيرة من السكر، ما يؤثر بالسلب على صحتهم، خاصًة أنها تكون أول ما يدخل الجسم من مواد غذائية بعد فترة طويلة من الحرمان، فتعبث مباشرًة بمستويات السكر في الدم، وقد تتسبب في مشاكل صحية كبيرة.

وفيما يلي نستعرض بعض المشروبات التي تمنح الجسم الطاقة والصحة، وتعود عليه بالنفع من حيث الفيتامينات والمعادن التي تحتوي عليها مكونات العصائر، ووفقًا لما قالته الدكتورة غادة الصايغ، أخصائية التغذية العلاجية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

عصير التمر بالحليب

المكونات

5 حبات من التمر.

عدد 10 لوزات.

كوب من الحليب.

ثمرة موز.

طريقة التحضير

يوضع الحليب والتمر مع اللوز في وعاء ويترك لمدة نصف ساعة، ومن ثم يتم خلطهم مع ثمرة الموز، ويشرب طازجًا للحصول على فوائده كاملة.

عصير التوت

المكونات

نصف كوب من الفراولة.

نصف كوب من التوت.

100 جرام من الزبادي.

نصف كوب من الحليب.

سكر مخصص للدايت.

طريقة التحضير

توضع الفراولة مع التوت والحليب والزبادي في الخلاط، حتى يتم مزجها، وعند الرغبة في إضافة السكر للمشروب، يضاف سكر مخصص للنظام الغذائي «الدايت».

عصير الجزر

المكونات

عدد 2 جزرة.

2 كوب من الماء.

ثمرة من الموز.

كوب من الحليب.

فانيليا.

سكر مخصص للنظام الغذائي حسب الرغبة.

طريقة التحضير

يوضع الجزر مع الماء في الخلاط، ومن ثم يصفى، وبعد ذلك يخلط الموز مع العصير المصفى، مع إضافة الحليب، والفانيليا، وإذا رغبت في تحلية المشروب يمكنك استخدام سكر «دايت».